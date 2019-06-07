Мужчина случайно взломал запертый 40 лет назад сейф

Посетитель канадского музея Vermilion Heritage Museum с первой попытки взломал сейф, который был заперт 40 лет назад. Об этом сообщает CNN.

Десятки лет представителям музея не удавалось открыть сейф. Они приглашали кузнецов, самого изготовителя, связывались с бывшими сотрудниками и предлагали посетителям «поиграть» с комбинациями чисел. Однако их усилия не приносили нужного результата.

В прошлом месяце один из туристов, Стивен Миллс (Stephen Mills) из провинции Альберта, попытал удачу и с первого раза подобрал к сейфу нужный код. Мужчина оказался в музее с женой, двумя дочерьми и тестем, изучая достопримечательности во время семейной поездки.

Материалы по теме Найди клад сумасшедшего миллионера Сокровище ждет своего героя, но двое смельчаков уже погибли

«На самом деле в тот день музей не работал, но мы натолкнулись на одного из волонтеров, Тома Кибблвайта (Tom Kibblewhite). Он впустил нас внутрь и провел небольшую экскурсию», — говорит Миллс. Помимо основных экспозиций Кибблвайт показал семье подвальное помещение, где хранились старые реликвии. Там Миллсу и предложили взломать сейф.

Канадец вспоминает, что увидел перед собой числа от 0 до 60 и будто услышал в голове комбинацию 20-40-60. Миллс прислушался к внутреннему голосу и ввел код. На удивление всем присутствовавшим, дверца сейфа открылась. Дети пришли в восторг и принялись повторять: «Мы разгадали код! Мы разгадали код!».

Изначально запертый сейф принадлежал отелю, однако после его закрытия необычную вещь решили передать музею. «Это было что-то вроде капсулы времени. Никто не знал, что хранилось внутри», — рассказывает удачливый путешественник. Как оказалось, в сейфе находились бумаги, старые чеки, блокнот и квитанция из отеля. Документы датировались 1977-1978 годами.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!