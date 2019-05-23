Мужчина вернул женщине украденный десять лет назад кошелек

В британском городе Кардифф мужчина вернул женщине кошелек, который у нее украли десять лет назад. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

В 2009 году на тот момент 18-летнюю Бекку Милсом (Becca Milsom) обокрали: ее машину взломали, пока она гуляла с собакой, из автомобиля вытащили кошелек, а свидетелям происшествия не удалось остановить вора. Она и не надеялась, что когда-либо ей вернут украденное.

Спустя десять лет женщина получила посылку, которая пришла на адрес ее отца. В ней были украденные кошелек и документы. К ним прилагалась записка, в которой некий Джордж (George) рассказывает, что нашел вещи Милсом на севере Кардиффа во время работ по расчистке территории от растительности. Незнакомец пошутил, что ее скидочные карты, возможно, уже не работают.

«Это заставляет меня думать, что в мире есть хорошие люди. Мне так повезло вернуть кошелек. Надеюсь, моя удача не покинет меня», — призналась Милсом. Она надеется найти Джорджа и поблагодарить его.

Ранее сообщалось, что в Австралии женщина нашла кошелек, который потеряли 40 лет назад. Она призналась, что не собиралась сообщать о своей находке в полицию, поскольку в кошельке не было ценных вещей, однако сделает это, чтобы как можно быстрее найти владелицу.

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