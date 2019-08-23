Подруги нашли капсулу времени с «пугающе точными предсказаниями» об их судьбах

В английском округе Хельсби, графство Чешир, компания подруг раскопала капсулу времени, которую они зарыли 22 года назад. Как сообщает британское издание Daily Mirror, большинство из предсказаний об их судьбе сбылось.

Шестеро подруг Джемма Линч (Gemma Lynch), Эмма Пейдж (Emma Page), Сиан МакГрири (Sian McGreary), Джемма Альбистон (Gemma Albiston), Джемма Раудседж (Gemma Roughsedge) и Кэти Винн (Katy Wynne) решили оставить память о своей дружбе и, наполнив капсулу времени различными предметами, зарыли ее в землю в 1997 году. Девушки потеряли связь с друг другом после того, как закончили школу и забыли о существовании своего клада. Однако недавно, спустя 22 года, одна из них увидела телепередачу о капсуле времени и решила связаться с бывшими подругами через Facebook.

Тогда британки, которым сейчас по 37 лет, вооружились лопатами и металлоискателями, и отправились на поиски капсулы. Они признались, что кричали от радости, когда обнаружили ее. Женщины принесли находку в дом одной из них и стали изучать предметы, которые положили туда будучи подростками.

Среди них были журналы, сладости, фотографии, а также «пугающе точные» предсказания, которые подруги написали друг для друга. Они были шокированы, когда узнали, что большинство из них сбылось. «Я собираюсь выйти замуж на следующей неделе, и одна из девушек нарисовала мне свадебное платье, очень похожее на мое», — призналась Джемма Линч.

Пейдж, как и написала в детстве, стала учительницей начальных классов, Альбистон мечтала работать с животными и стала грумером. Линч 15 лет преподавала, а МакГрири стала работать в офисе, как и пророчили им подруги.

Женщины рассказали, что отлично провели время вместе и получили множество положительных эмоций.

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