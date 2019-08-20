В России нашли капсулу времени

Житель города Рыбинск (Ярославская область) нашел капсулу времени, датированную 1968 годом. Об этом сообщается на сайте телеканала «Первый Ярославский».

В субботу, 17 августа, экскаваторщик Александр Погодин нашел письмо во время строительных работ в местном парке. Капсулу времени заложили у подножия памятника Владимиру Ленину 29 октября 1968 года — на 50-летие Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи.

Послание в 2018 год написали комсомольцы с Волжского машиностроительного завода. По данным портала, капсула хорошо сохранилась. Очевидцы осмотрели только первую страницу письма, после чего находку передали специалистам на изучение.

В августе житель американского штата Аляска Тайлер Иванофф (Tyler Ivanoff) обнаружил бутылку с посланием на русском языке времен СССР. Подробнее о необычной находке он рассказал в разговоре с «Лентой.ру». Американец признался, что хочет передать привет автору письма и сообщить ему, что он нашел его записку.

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