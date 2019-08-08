Американец нашел бутылку с посланием на русском языке времен СССР

Житель американского штата Аляска Тайлер Иванофф (Tyler Ivanoff) нашел бутылку с посланием из Владивостока. О необычной находке он сообщил на своей странице в Facebook.

«Сегодня я нашел записку в бутылке, — написал Иванофф 5 августа, сопроводив пост фотографиями письма. — Есть среди моих знакомых те, кто может перевести текст с русского на английский?»

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Пост стал вирусным и собрал сотни ретвитов и десятки комментариев. Многие пользователи сети с радостью пришли на помощь американцу и перевели для него записку.

В послании автор рассказал, что служил на плавбазе «Сулак» во Владивостоке. Он попросил нашедшего бутылку человека написать экипажу «Востокрыбхолодфлота» и указал точный адрес. «Желаем Вам хорошего здоровья, долгих лет жизни и счастливого плавания», — завершил послание мужчина. Записка датирована 20 июня 1969 года.

В начале июля сообщалось, что семья из Великобритании во время отпуска в Испании бросила в море послание в бутылке. Письмо якобы проделало длинный путь по воде и оказалось в Москве-реке. Его нашли москвичи Саша и Алекс.

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