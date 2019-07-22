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Мальчик нашел написанное 50 лет назад послание в бутылке

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Австралиец нашел в песке послание в бутылке, написанное 50 лет назад мальчиком из Великобритании. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

Британец Пол Гилмор (Paul Gilmore), которому на тот момент было 13 лет, плыл с семьей на круизном судне из английского города Саутгемптон, графство Хэмпшир, до Мельбурна, Австралия. Мальчик решил завести друга по переписке и написал письмо. В нем он рассказал о себе и указал адрес, по которому можно ответить.

17 ноября 1969 года Гилмор положил записку в стеклянную бутылку из-под «Кока-колы» и бросил в Индийский океан. Спустя 50 лет 13-летний Джиа Эллиотт (Jyah Elliott) из Австралии поехал с отцом на рыбалку и заметил в песке необычную бутылку с посланием. Предположительно, находка проделала путь в 3,7 тысячи километров, прежде чем оказаться в руках мальчика.

Семья Эллиотт рассказала о случившемся в социальных сетях, чтобы связаться с автором письма Гилмором. После чего журналисты ABC присоединились к поиску и смогли пообщаться с его сестрой Энни Кроссленд (Annie Crossland). Женщина заявила, что брат будет рад узнать, что его письмо наконец нашли. По ее словам, сам Гилмор на данный момент путешествует по Прибалтике.

«На самом деле он бросил в воду около шести таких писем, — вспомнила Кроссленд, которая также находилась на судне. — Здорово, что хотя бы одно из них уцелело».

Ранее в июле сообщалось, что семья из Великобритании во время отпуска в Испании бросила в море послание в бутылке. Письмо якобы проделало длинный путь по воде и оказалось в Москве-реке. Его нашли москвичи Саша и Алекс.

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