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Женщина обнаружила в бутылке послание полувековой давности

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Жительница Нью-Йорка обнаружила послание в бутылке, отправленное 47 лет назад. Об этом сообщает информационный портал UPI.

По словам 75-летней Сьюзен Хеннес (Susan Hennes), она заметила бутылку из-под пива Grolsch c запиской внутри, когда гуляла по пляжу. В послании было сказано, что это часть научного эксперимента, который в 1972 году проводили ученики школы имени Уильяма Флойда в Лонг-Айленде. Там также упоминалось, что нашедший получит 50 долларов (около 20 тысяч рублей с учетом инфляции), однако представители школы считают, что ученики написали это в шутку.

Женщина связалась с подругой, которая работает охранником в этом учебном заведении, и попросила познакомить ее с бывшим учителем естествознания Уильямом Кириазисом (William Kiriazis), который мог руководить этим экспериментом в те годы.

Хеннес намерена в ближайшее время встретиться с Кириазисом и нынешним преподавателем естествознания Кристиной Росадо (Christine Rosado), чтобы обсудить результаты проведенного эксперимента и продемонстрировать их ученикам.

22 июля сообщалось, что австралиец нашел в песке послание в бутылке, написанное 50 лет назад мальчиком из Великобритании. 17 ноября 1969 года ребенок положил записку в стеклянную бутылку из-под «Кока-колы» и бросил в Индийский океан. За полвека она проделала путь в 3,7 тысячи километров.

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