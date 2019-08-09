Раскрыты новые подробности о послании из прошлого на русском языке

Житель американского штата Аляска Тайлер Иванофф (Tyler Ivanoff) обнаружил бутылку с посланием на русском языке времен СССР. Подробнее о необычной находке он рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

5 августа Иванофф сообщил на своей странице в Facebook о бутылке с письмом, датированным 20 июня 1969 года. В публикации американец попросил знакомых, владеющих русским языком, помочь ему с переводом текста. Пользователи сети с радостью раскрыли мужчине смысл послания.

В письме автор рассказал, что служил на плавбазе «Сулак» во Владивостоке. Он попросил нашедшего бутылку человека написать экипажу «Востокрыбхолодфлота» и указал точный адрес. «Желаем Вам хорошего здоровья, долгих лет жизни и счастливого плавания», — завершил он послание.

Изображение: скриншот переписки

Иванофф вспомнил, что в тот день собирал дрова для небольшого костра и заметил бутылку. Мужчина тут же показал находку детям. «Я открыл бутылку и увидел, что письмо написано на русском языке, — объяснил американец журналисту. — Дети спросили, как звучит русский язык. Благодаря урокам русского в школе, я смог посчитать до 10 и рассказать им короткое стихотворение».

Мужчина вернулся домой и опубликовал фотографии находки в интернете, чтобы узнать, о чем говорилось в послании. «Я не ожидал, что эта новость обретет такую популярность и разлетится по сети, — признался Иванофф. — Я бы очень хотел передать привет автору письма и сообщить ему, что я нашел его записку».

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