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Россиянам назвали способ быстро погасить ипотеку

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Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Погасить ипотеку, сдавая квартиру в аренду посуточно, можно в среднем за восемь лет. Эффективность этого способа избавления от долговой нагрузки разнится от региона к региону, следует из материалов сервиса «Авито Недвижимость», предоставленных «Ленте.ру».

Эксперты сервиса назвали сроки закрытия ипотеки в разных городах России при условии посуточной сдачи приобретенной квартиры и использовании полученного дохода для погашения долга. Расчет производился по условиям программы субсидирования ипотеки под 6,5 процента годовых. В качестве объектов исследования взяты однокомнатные квартиры в новостройках (это наиболее популярный объект для покупки и краткосрочной аренды). Предполагалось, что квартира сдается либо 30 дней в месяц (полная загрузка), либо 21 день (средняя загрузка).

Выяснилось, что быстрее всего выплатить ипотеку при полной загрузке объекта удастся в Махачкале — всего за три года. В Краснодаре и Ростове-на-Дону на это уйдет пять лет. При средней загрузке объектов этот срок увеличивается: в Махачкале для погашения долга потребуется пять лет, в Краснодаре — восемь, в Ростове-на-Дону — семь. «Скорость выплаты зависит от изначальной цены покупки объекта — так, в Махачкале она оказалась самой низкой среди рассматриваемых городов и средней цены посуточной аренды», — поясняют аналитики.

Дольше всего выплачивать ипотеку даже при благоприятном варианте, когда квартира будет сдаваться 30 дней в месяц, нужно будет в Москве (20 лет) , Ялте (15 лет) и Санкт-Петербурге (12 лет). При средней загрузке объекта этот срок увеличивается в Ялте до 26 лет, до 24 лет в Санкт-Петербурге. «В Москве окупить ипотеку сложнее всего — при средней загрузке объекта придется привлекать к погашению дополнительные средства», — предупреждают специалисты.

В целом, отмечают они, посуточная аренда позволяет получать большую прибыль, нежели сдача объекта на длительный срок, что поможет быстрее «отбить» вложения. Срок погашения ипотеки также можно уменьшить, если прибавить к сумме выручки от сдачи объекта часть собственных средств, что позволит увеличить платеж и закрыть долг досрочно.

Ранее в марте была раскрыта неочевидная опасность просрочек по ипотеке — юрист отметил, что заемщик, не вовремя вносящий платежи, может не только потерять залоговую квартиру, но и выплатить банку дополнительную компенсацию расходов в размере до 2 миллионов рублей.

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