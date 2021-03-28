В России начнут выдавать ипотеку на строительство домов

В 2021 году россиянам начнут выдавать ипотеку на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Однако процентная ставка по этому виду займов будет выше, чем обычно, рассказал РИА Новости зампред правительства России Марат Хуснуллин.

«Мы в этом году пробно отработаем и надеемся, что на банковском рынке появится продукт, который позволит каждому владельцу дома взять кредит и построить или реконструировать существующий дом», — поделился Хуснуллин. По его словам, финансирование этой программы будет измеряться «в десятках миллиардов», однако о точных цифрах пока что говорить рано.

Чиновник подчеркнул, что спрос на индивидуальное жилье высок, но есть проблемы, которые мешают начать выдачу такой ипотеки. «Земля не отмежевана, стоимости не имеет, залоговый интерес не представляет. И банки этот продукт не кредитуют», —пояснил он.

В феврале строительство частного дома предложили включить в программу льготной ипотеки. Депутат Госдумы Василий Власов подчеркнул, что разработка мер по поддержке индивидуального жилищного строительства (ИЖС) была поручена президентом России Владимиром Путиным.