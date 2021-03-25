Определен срок принятия решения по продлению льготной ипотеки

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин определил срок, когда правительство совместно с Центробанком и Минстроем примут решение по продлению программы льготной ипотеки в каждом регионе. Они проанализируют ситуацию до 1 июля 2021 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

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По словам Хуснуллина, при решении вопроса необходимо использовать дифференцированный подход и учитывать ситуацию по регионам. Зампред также подчеркнул необходимость быстро построить новое жилье, чтобы не допустить дальнейшего роста цен без предложения на рынке.

«Скорее всего, будем предлагать дифференцированный подход по поддержке. Там, где перегретый спрос, не будем делать дополнительно льготную ипотеку до того времени, пока не появится достаточный объем предложений. Пока подход такой. С Центробанком изучаем и до 1 июля с Минстроем выработаем решение по каждому региону, скорее всего, отдельно», — пояснил Хуснуллин.

Программу льготной ипотеки под 6,5 процента годовых запустили в апреле прошлого года в качестве меры поддержки в период распространения коронавируса. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому можно было приобрести жилье в новостройке. Максимальная сумма кредита была ограничена: в Москве и Санкт-Петербурге она составила восемь миллионов рублей, в других регионах России — три миллиона рублей.

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