Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина назвала условие для продления программы льготной ипотеки под 6,5 процента годовых. По словам главы регулятора, ее можно не сворачивать максимум до конца 2021 года и только в регионах с низким вводом жилья. Об этом сообщает РИА Новости.

Кандидатами на продление программы могли бы стать Новосибирская, Ростовская, Челябинская, Ярославская, Саратовская, Волгоградская, Тверская, Ульяновская, Кировская, Ивановская, Оренбургская, Омская, Псковская, Астраханская, Томская, Курганская области, а также Ставропольский край, Башкирия, Удмуртия, Мордовия, Алтай, Дагестан, Чечня и Ингушетия.

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Набиуллина объяснила, что от льготной ипотеки появились уже негативные эффекты (спрос уходит в рост цен), поэтому необходимо использовать адресные меры поддержки, например, молодых семей.

Глава ЦБ добавила, что в случае продления ипотеки начнется формирование предпосылок ипотечного пузыря. При этом она отметила, что регулятор готов к обсуждению вопроса.

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин ранее заявлял, что программу продлят и после 2024 года. «Мы предложим новые механизмы по ипотеке, может, какие-то решения. Вы всем своим застройщикам скажите, что мы в любом случае эту программу бросать не будем», — сказал он.

Запуск программы льготной ипотеки анонсировали в апреле 2020 года. Максимальная сумма кредита ограничена: в Москве и Санкт-Петербурге она равняется 12 миллионам рублей, в других регионах — 6 миллионам рублей. В настоящее время на программу приходится более 90 процентов всех кредитов, которые россияне берут на покупку жилья в новостройках.

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