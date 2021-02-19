Льготную ипотеку в России предложили продлить после 2024 года

Программу льготной ипотеки под 6,5 процента предложили продлить и после 2024 года. О такой возможности заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, его слова передает РИА Новости.

«В любом случае в 2024 году [льготную] ипотеку продлим. Мы предложим новые механизмы по ипотеке, может, какие-то решения. Базово мы считаем, что продлим ипотеку. Вы всем своим застройщикам скажите, что мы в любом случае эту программу бросать не будем», — заявил вице-премьер.

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Ранее президент страны Владимир Путин поручил правительству и Центробанку представить предложения по продлению данной программы до 2024 года. Глава государства велел дополнительно рассмотреть вопрос о возможном снижении ставки по кредиту для семей, имеющих двух и более детей. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков говорил, что окончательное решение еще не принято.

Тогда же Центробанк предупреждал, что необходимо постепенно сворачивать программу, чтобы не приводить к избыточным рискам. По мнению представителя регулятора, важно следить за динамикой цен, поскольку в последние годы они росли из-за роста объемов выдачи ипотеки и недостаточного предложения жилья.

Путин анонсировал программу льготной ипотеки в апреле 2020 года. Максимальная сумма кредита ограничена: в Москве и Санкт-Петербурге она равняется 12 миллионам рублей, в других регионах страны — 6 миллионам рублей. В настоящее время на данный продукт приходится более 90 процентов всех займов, которые россияне берут на приобретение квартиры в новостройках.

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