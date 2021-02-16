В Кремле назвали условия продления льготной ипотеки

Для продления программы льготной ипотеки под 6,5 процента до 2024 года необходимо учитывать мнение людей и интересы экономики. Такие условия назвал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, в Кремле на данный момент еще не принято итоговое решение, есть две точки зрения. Центробанк и правительство страны должны лишь проработать такую возможность до 31 марта 2021 года.

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«Льготная ипотека очень помогла в нелегкий 2020 год строительному сектору. Однако вслед за спросом стали расти и цены на новостройки. И существует также экспертная точка зрения о том, что надувается определенный ипотечный пузырь», — объяснил риски Песков.

Как заявил пресс-секретарь, необходимо прийти к консолидированному мнению, которое наилучшим образом соответствовало бы интересам развития России в постковидный период.

Возможное продление ранее анонсировал Владимир Путин. Президент велел также рассмотреть вопрос о возможном снижении ставки по ипотеке для семей, имеющих двух и более детей.

О запуске программы глава государства объявил в апреле 2020 года. Максимальная сумма кредита ограничена: в Москве и Санкт-Петербурге она равна 12 миллионам рублей, в других регионах страны — 6 миллионам рублей. В настоящее время на льготную ипотеку приходится более 90 процентов всех кредитов, которые россияне берут на приобретение жилья в новостройках.

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