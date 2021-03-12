Названы самые нуждающиеся в льготной ипотеке регионы

Специалисты в сфере недвижимости назвали регионы России, которые больше всего нуждаются в продлении программы льготной ипотеки. Они предложили обратить внимание на те части страны, где строится недостаточное количество нового жилья. Об этом сообщает РИА Новости.

Самыми нуждающимися регионами оказались Архангельская, Астраханская, Омская, Челябинская, Саратовская и Тамбовская области, а также Республика Северная Осетия. По словам экспертов портала «Мир квартир», в этих частях страны жителей не так активно переселяют из ветхого и аварийного жилья, а новых объектов не хватает.

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«Это простимулировало бы застройщиков начать новые проекты, и хотя бы часть людей, живущих в неприемлемых условиях, могла бы переехать из ветхих бараков с протекающими крышами и деревянных домов без канализации в нормальные квартиры», — пояснили представители портала.

В свою очередь эксперты сервиса «Авито Недвижимость» посчитали необходимым продлить программы там, где существует относительно невысокий уровень доходов населения и качества жизни. К таким регионам они отнесли Республику Алтай и Бурятию. Другие аналитики также предложили принять меру для Брянской и Новгородской областей и Республики Крым.

Ранее в марте глава Центробанка Эльвира Набиуллина перечислила 24 региона-кандидата на продление программы льготной ипотеки, где мера не привела бы к негативным последствиям. В списке оказались более десяти областей, а также Ставропольский край, Башкирия, Удмуртия, Мордовия, Алтай, Дагестан, Чечня, Ингушетия. При этом Набиуллина подчеркнула необходимость свернуть льготную ипотеку как антикризисную программу.

Программу льготной ипотеки под 6,5 процента годовых запустили в апреле 2020 года. Тогда можно было приобрести жилье в новостройке, а максимальная сумма кредита была ограничена: в Москве и Санкт-Петербурге она составила восемь миллионов рублей, в других регионах России — три миллиона рублей.

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