Российский экономист назвал угрозу при продлении льготной ипотеки

Российский экономист, преподаватель УрГЭУ Константин Юрченко в разговоре с URA.RU назвал главную угрозу при продлении льготной ипотеки.

По его словам, продление программы льготной ипотеки в России приведет к дальнейшему росту цен на недвижимость. «Увеличение спроса на рынке жилья, где предложение не может быстрыми темпами увеличиваться, оно неизбежно подталкивает цены вверх», — пояснил эксперт.

При этом финансовый аналитик Виталий Калугин отметил, что продление программы в некоторых регионах не приведет к повышению в них спроса на жилье. «Структура доходов там такова, что ипотеку потянет не так много людей», — подчеркнул специалист. При этом наблюдающийся уже сейчас рост цен действительно связан с реализацией программы льготной ипотеки, считает он.

Программу льготной ипотеки под 6,5 процента годовых запустили в апреле 2020 года. Тогда сумма кредита была ограничена. В Москве и Санкт-Петербурге она составила восемь миллионов рублей, в других регионах России — три миллиона рублей. Программой можно было воспользоваться до ноября 2020-го, однако вскоре ее продлили до июля 2021 года. Спустя время с предложением изменить сроки работы программы выступил Владимир Путин — президент захотел продлить ее до 2024 года.

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