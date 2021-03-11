Мишустин поручил разработать предложения по льготной ипотеке

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минфину, Минстрою и Центробанку разработать предложения дальнейшей реализации программы льготной ипотеки. Он также назначил срок выполнения задачи. Об этом стало известно из публикации на сайте правительства.
Мишустин поставил перед ведомствами задачу по итогам встречи с членами Совета палаты Совета Федерации. Ответственные за исполнение должны будут подготовить предложения к 15 апреля 2021 года.
«Минфину, Минстрою совместно с Банком России представить предложения об условиях дальнейшей реализации льготных ипотечных программ, в том числе в части дифференцированного субсидирования процентной ставки по жилищным (ипотечным) кредитам, выданным гражданам РФ, с учетом социально-экономического развития регионов», — отмечено в поручении.
Программу льготной ипотеки под 6,5 процента годовых запустили в апреле 2020 года. Тогда сумма кредита была ограничена. В Москве и Санкт-Петербурге она составила восемь миллионов рублей, в других регионах России — три миллиона рублей. Программой можно было воспользоваться до ноября 2020-го, однако вскоре ее продлили до июля 2021 года. Спустя время с предложением изменить сроки работы программы выступил Владимир Путин — президент захотел продлить ее до 2024 года.