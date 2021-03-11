Мишустин поручил разработать предложения по льготной ипотеке

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минфину, Минстрою и Центробанку разработать предложения дальнейшей реализации программы льготной ипотеки. Он также назначил срок выполнения задачи. Об этом стало известно из публикации на сайте правительства.

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Мишустин поставил перед ведомствами задачу по итогам встречи с членами Совета палаты Совета Федерации. Ответственные за исполнение должны будут подготовить предложения к 15 апреля 2021 года.

«Минфину, Минстрою совместно с Банком России представить предложения об условиях дальнейшей реализации льготных ипотечных программ, в том числе в части дифференцированного субсидирования процентной ставки по жилищным (ипотечным) кредитам, выданным гражданам РФ, с учетом социально-экономического развития регионов», — отмечено в поручении.

Программу льготной ипотеки под 6,5 процента годовых запустили в апреле 2020 года. Тогда сумма кредита была ограничена. В Москве и Санкт-Петербурге она составила восемь миллионов рублей, в других регионах России — три миллиона рублей. Программой можно было воспользоваться до ноября 2020-го, однако вскоре ее продлили до июля 2021 года. Спустя время с предложением изменить сроки работы программы выступил Владимир Путин — президент захотел продлить ее до 2024 года.

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