В Москве начался новый виток квартирного ажиотажа

В феврале 2021-го в Москве продали более 7 тысяч квартир в новостройках. О том, что в городе начался новый виток квартирного ажиотажа, свидетельствуют данные столичного управления Росреестра, предоставленные «Ленте.ру».

По информации регистраторов, за прошлый месяц в городе было заключено 7,64 тысячи договоров долевого участия в строительстве — на 45 процентов больше, чем в январе (тогда было заключено 5,26 тысячи ДДУ). В годовом исчислении число регистраций ДДУ увеличилось на 29 процентов.

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«В Москве после традиционного январского затишья первичный рынок снова вернулся к привычным высоким показателям, — констатируют в Росреестре. — Так, в феврале в жилом фонде зафиксировано 7,6 тысячи договоров, что практически сделка в сделку сопоставимо со средним месячным количеством ДДУ, оформленным Росреестром в прошлом году, без учета апреля-мая, когда были отмечены самые низкие объемы регистраций».

В ведомстве полагают, что покупательский спрос на новое жилье в Москве по-прежнему поддерживается за счет действия программы льготной ипотеки. «Кроме того, как мы и предполагали, заявленное рядом экспертов возможное повышение Центробанком ключевой ставки и дальнейшее ожидание в связи с этим действий кредитных организаций и застройщиков оживляет интерес москвичей к приобретению недвижимости», — заключили регистраторы.

Ранее в марте стало известно, что в Москве начало постепенно дешеветь вторичное жилье. Несмотря на это, общий уровень цен на вторичном рынке остается неоправданно высоким, отмечают риелторы. По их мнению, на ценовую ситуацию в сегменте «вторички» влияют изменения, происходящие на рынке новостроек, где стоимость жилья после введения программы льготной ипотеки выросла наиболее значительно.

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