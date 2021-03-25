Дом
 
Последние новости
Кремль рассказал о самочувствии Путина после первой прививки
Советник Путина оценил госрасходы фразой «в дырявом решете воду не носят»
Эксперты назвали минимальную стоимость билетов в Сочи на майские праздники
Российский траулер опрокинулся в Норвегии при спуске на воду
Четверть украинцев сочли себя переболевшими COVID-19
На Украине выявили почти 600 случаев побочных реакций на вакцину Covishield
Дело Тимы Белорусских передали в суд
Гигантский крабовый паук упал на лицо едва проснувшегося мужчины
Оксана Самойлова похвасталась подаренным мужем Rolls-Royce
Россиянин 40 лет искал отца и узнал его в прославившемся в интернете дворнике
Новости партнеров
Прослушать новость

В Москве начался новый виток квартирного ажиотажа

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Ирина Бужор / «Коммерсантъ»

В феврале 2021-го в Москве продали более 7 тысяч квартир в новостройках. О том, что в городе начался новый виток квартирного ажиотажа, свидетельствуют данные столичного управления Росреестра, предоставленные «Ленте.ру».

По информации регистраторов, за прошлый месяц в городе было заключено 7,64 тысячи договоров долевого участия в строительстве — на 45 процентов больше, чем в январе (тогда было заключено 5,26 тысячи ДДУ). В годовом исчислении число регистраций ДДУ увеличилось на 29 процентов.

«В Москве после традиционного январского затишья первичный рынок снова вернулся к привычным высоким показателям, — констатируют в Росреестре. — Так, в феврале в жилом фонде зафиксировано 7,6 тысячи договоров, что практически сделка в сделку сопоставимо со средним месячным количеством ДДУ, оформленным Росреестром в прошлом году, без учета апреля-мая, когда были отмечены самые низкие объемы регистраций».

В ведомстве полагают, что покупательский спрос на новое жилье в Москве по-прежнему поддерживается за счет действия программы льготной ипотеки. «Кроме того, как мы и предполагали, заявленное рядом экспертов возможное повышение Центробанком ключевой ставки и дальнейшее ожидание в связи с этим действий кредитных организаций и застройщиков оживляет интерес москвичей к приобретению недвижимости», — заключили регистраторы.

Ранее в марте стало известно, что в Москве начало постепенно дешеветь вторичное жилье. Несмотря на это, общий уровень цен на вторичном рынке остается неоправданно высоким, отмечают риелторы. По их мнению, на ценовую ситуацию в сегменте «вторички» влияют изменения, происходящие на рынке новостроек, где стоимость жилья после введения программы льготной ипотеки выросла наиболее значительно.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Москве не заметили предпосылок для падения цен на квартиры
Неизвестные ринулись покупать дорогие квартиры в Москве
Ипотечник в Москве заявил о пропаже из квартиры вещей на 48 миллионов рублей
Цены на квартиры в Москве обновили исторический максимум
Другие материалы рубрики
Дом00:0223 декабря 2020

«Моя жизнь радикально преобразилась за месяц»

История россиянина, решившего обменять скрепку на квартиру
09:2119 марта

Квартиру Юлии Началовой решили продать с огромной скидкой

08:4419 марта

Россияне назвали способы накопления на ипотеку

06:5519 марта

Названы округа Москвы с самой дешевой посуточной арендой жилья

Дом00:0220 декабря 2020

Не сразу строилась

Ее внешний вид определял лично Сталин: как появилась главная гостиница Москвы
22:4218 марта

Объяснено стремление россиян покупать жилье в Турции

21:5118 марта

У главы самого бедного региона России нашли элитную резиденцию

19:5218 марта

В «Москва-Сити» продали апартаменты на миллиарды рублей

Дом18:4015 декабря 2020

Лавочка закрывается

В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?
17:2518 марта

Цены на жилье в Сочи объяснили эксклюзивностью города

15:2118 марта

Найдена самая маленькая квартира Москвы

14:0218 марта

Суд отменил взыскание с Киркорова долга по ипотеке

Россия
В Госдуме отреагировали на новые ракетные запуски КНДР
«Меня никто никогда не спасал, главный спасатель себя — это я»
Россиянка родилась с неизлечимой болезнью, нашла в себе силы жить и помогать другим. Вот ее история
Врач описал одно из самых частых последствий коронавируса
Путин сделал прививку от коронавируса
Как президент чувствует себя после укола и почему название введенной ему вакцины держат в секрете
В Госдуме объяснили суть «пугалки» Роскомнадзора о соцсетях по паспорту
В Москве объявили о начале метеорологической весны
«Потом погас свет и пришли суровые агенты КГБ»
Аресты, мафия и порно: россияне вспоминают, как видеокассеты изменили их жизнь и развалили СССР
Все материалы
Мир
Эффективность вакцины AstraZeneca оказалась ниже заявленной
На юге США впервые запретили смертную казнь
В Германии рассказали о разочаровании действиями Байдена
«Ты белый, значит — расист!»
Американцы пытаются искоренить в себе расизм. Почему из-за этого белым становится сложно жить в США?
Премьер Канады оценил реакцию Путина на слова Байдена
«Отношения у нас хуже некуда»
США и Россия на грани новой холодной войны. Почему в Америке этому не придают значения?
Все материалы
Бывший СССР
Урок ликбеза коммунаров в Бородянской сельскохозяйственной коммуне «Спартак» «Защитим инородцев от русского держиморды»
Как национализм в Белоруссии и на Украине должен был укрепить СССР, но лишь приблизил его распад
«Это были палачи»
В Латвии снова почтили память легионеров СС. Как и зачем пособников нацистов превращают в героев?
«Здесь пьют все»
Одеколон, самогон и водка. Почему Латвия стала самой пьющей страной Европы?
Владимир Зеленский«Украину ждет диктатура»
Зеленский повышает ставки в борьбе за власть. Какую роль в этом играют Россия, Крым и Донбасс?
Все материалы
Экономика
Названа предельная цена вакцины от коронавируса «КовиВак»
Клановая экономика
Россия ищет новый путь развития. Почему пример хотят взять с Кореи?
Чистая прибыль «МегаФона» выросла по итогам четвертого квартала 2020 года
«Ему перестало хватать денег»
 
Россиян предупредили об опасности игры на бирже
Павел ДуровОт поставок крымского зерна в Сирию до дела Калви
Da Vinci Capital преследуют британские регуляторы. Почему ему нужна компенсация от Павла Дурова?
Украденные чиновниками деньги захотели конфисковывать
Все материалы
Силовые структуры
В УФСИН заявили об удовлетворительном состоянии здоровья Навального
«Всех неугодных здесь убирают одинаково»
10 лет назад преступления банды «цапков» потрясли Россию. Почему в Кущевке вновь царит беспредел?
ФСБ задержала напавшего на псковских десантников члена банды Басаева
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Задержанного ФСБ за подготовку теракта в школе подростка отправили на лечение
Иван Белозерцев«Он только винтик в этой схеме»
У губернатора Пензенской области дома нашли 500 миллионов. Кто и за что платил ему такие деньги?
Похитители бывшего генерала ФСБ получили 10 лет колонии
Все материалы
Наука и техника
Раскрыты отличия российской Х-35У от украинской Х-35
Назван способ улучшить автономность Android-смартфонов
Миллионы гаджетов атаковали с помощью 11 уязвимостей
Передовой обмотчик, ударник коммунистического труда Юрий Павлович Сторожев. 1966 год.«Ордена и звания выпрашивали по любому поводу»
Кто сделал СССР страной героев и почему жизнь в Союзе была сплошным подвигом
Картины обещавшего уничтожить людей робота выставили на аукцион
Дороже денег
На что способны наушники Apple за 63 тысячи рублей
Все материалы
Спорт
Российский баскетболист потребовал у бывшего клуба 40 миллионов за увольнение
«Мне больше нечего тут делать»
Хабиб окончательно ушел из MMA. Чем займется непобежденный Орел за пределами октагона?
ЦСКА остался без главного тренера
«Не понимаю, как ему это удается»
Александр Овечкин продолжает творить историю. Сможет ли русский форвард побить главный рекорд НХЛ?
Авербух дал совет заявляющим об отсутствии жизни за Садовым кольцом москвичам
«Тренируюсь по 12 часов в день»
Как компьютерная игра завоевала мир, принесла миллиарды ее создателям и славу российскому школьнику
Олимпийская чемпионка из Канады раскритиковала «болезненное» катание Щербаковой
Все материалы
Культура
Бывшая солистка «ВИА Гры» призналась в злоупотреблении алкоголем
Иногда они возвращаются
Фанаты заставили Зака Снайдера переделать «Лигу справедливости». Что из этого вышло?
Меладзе впервые упомянул беременность супруги Джанабаевой
«Когда проснулся, не было ни бутылки, ни рукописи»
Может ли писатель воровать: как классиков обвиняли в плагиате и что им за это было
Заслуженный артист России Виталий Стремовский умер после заражения коронавирусом
Модель для сборки
Самый популярный модный телепроект мира приходит в Россию. Что его ждет?
Церемония вручения «Оскар» пройдет в очном формате
Все материалы
Интернет и СМИ
«Гуру отношений» попался на изменах жене
Елена Летучая раскрыла непроходящие последствия коронавируса
«Это сигнал для остальных»
Twitter оказался под угрозой полной блокировки в России. Что это значит для других соцсетей?
Ефим Шифрин раскрыл размер пенсии и констатировал невозможность прожить на нее
Российский телеканал решил вернуть «Дом-2» в эфир
«Мы перестали получать кайф»
Он рассказывал о свободной любви и спасал от самоубийства: каким был легендарный журнал «Птюч»
Все материалы
Ценности
Женщина нашла способ спасти постиранную с бумагой одежду после ошибки мужа
Алеся Кафельникова снялась обнаженной для иностранцев и взволновала фанатов
Внешний вид разозлившегося во время игры в гольф Трампа высмеяли в сети
«Оставляй деньги, машину и иди к своей русской»
Коньяк при знакомстве, танец с шашлыком и письмо с проклятием: как выходят замуж армянские девушки
Кейт Миддлтон вышла на публику и задала новый модный тренд у женщин
«Тело — это не благо и не зло»
Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
Все материалы
Путешествия
В деле о пропаже туристки с люксовой яхты появились новые подробности
Amelia Earhart (1898-1937), American aviator, smiling as she stands near her plane.«Иначе я перестану себя уважать»
Как знаменитая летчица боролась за права женщин, в одиночку перелетела Атлантику и погибла в небе
Отдохнувшая в Абхазии россиянка описала поездку словами «будто вернулся в СССР»
Страна-зазеркалье
Таинственные обряды, бесконечные молитвы и фотографии трупов. Чем индийский Тибет удивил россиянина
Россияне повально устремились на популярный курорт на майские праздники
«Они регулярно вырезают семьи нефтяников»
Кровожадные племена, дешевые проститутки и обман. С чем россиянин столкнулся в Эквадоре
Туристы-молодожены получили компенсацию за «разрушивший» их жизнь отпуск
Все материалы
Из жизни
Девушка смертельно травмировала себя во время видеосвязи с возлюбленным
Учительница физкультуры назвала пять простых способов ускорить метаболизм
«Скучаю по сырникам и дешевым суши»
История москвички о переезде в Швейцарию
Мужчина по ошибке 20 лет отсидел в тюрьме и женился
Джени Хейнс «Мы не боялись»
В голове у маленькой девочки появились две тысячи личностей. Как они помогли ей выжить?
Девушка решила сжечь старые коробки и два месяца провела в коме
Свобода без удобств
В США наркоманы, художники и ветераны объединились и ушли в пустыню. Как они строят новую жизнь?
Все материалы
Представлена обновленная Toyota Camry для России
Первый тест-драйв обновленного Subaru XV
Разбираемся, что с произошло с самым компактным кроссовером Субару после рестайлинга
Показана очень быстрая 621-сильная BMW 8 серии от Alpina
Малоизвестные модели Honda, о которых все забыли
Внедорожник без полного привода, хэтч со скутером в багажнике, секретный Land Rover и другие удивите
Skoda Kushaq и универсал Octavia не доберутся до России
Очень быстрый Bentley Continental GT во всех деталях
Новое купе GT Speed разгоняется до «сотни» за 3,6 секунды
До России добрался самый дорогой обновленный Hyundai Santa Fe
Все материалы
Дом
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Между нами тает лед
Дома миллионов россиян оказались под угрозой из-за тающей мерзлоты. Как спасти российскую Арктику?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы