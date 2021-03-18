Ипотечник в Москве заявил о пропаже из квартиры вещей на 48 миллионов рублей

В Москве 67-летний пенсионер, имеющий ипотечную задолженность, заявил в полицию о пропаже из залоговой квартиры вещей на общую сумму 48,6 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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По версии пострадавшего, неизвестные вынесли из его квартиры на улице Пречистенке вазу золотистого цвета, женскую сумку Hermes Kelly, сумку Louis Vuitton, икону, женские часы Audemars Piguet и картину Богданова «Подмастерье». При этом никаких подтверждающих документов на перечисленные ценные вещи мужчина не предоставил.

Имущество пропало из квартиры в период с августа 2019-го по 15 марта 2021 года, полицейские не заметили следов взлома дверей. Сама квартира находится в залоге, при этом перед банком имеется кредиторская задолженность. 15 марта пострадавший вызывал в квартиру полицию — он заявил, что внутрь пытаются проникнуть неизвестные, из-за чего ему пришлось залить замки клеем.

Источник агентства пояснил, что желавшие попасть в квартиру — это, предположительно, представители банка-кредитора. По факту пропажи вещей и попытки проникнуть в жилище начата доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что за 2020 год объем просроченных платежей по ипотечным кредитам в России увеличился на 7 процентов, или примерно на 4,95 миллиарда рублей. Общий объем просрочки за все годы превысил 77,5 миллиарда рублей.

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