В феврале 2021-го в Москве провели 144 сделки с элитным жильем — на 55 процентов больше, чем в январе. В годовом исчислении число сделок с «элиткой» выросло на 46 процентов, свидетельствуют материалы риелторской фирмы Savills, предоставленные «Ленте.ру».

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Как отмечают аналитики, в прежние годы прирост количества сделок с элитной недвижимость от января к февралю не был столь заметным: в 2020 году он составлял около 6 процентов, в 2019-м — 11 процентов. Речь идет о покупках квартир и апартаментов стоимостью от 1 миллиона долларов (73 миллиона рублей).

В Savills полагают, что неизвестные ринулись покупать дорогие квартиры в Москве из-за сформировавшегося в январе отложенного спроса. «В первый месяц нового года потенциальные покупатели находились в ожидании ряда глобальных новостей», — поясняют специалисты.

По данным компании, в феврале каждая вторая сделка по приобретению элитного жилья в центре Москвы заключалась в двух районах — это Хамовники и Пресненский. Средний бюджет сделок с премиальными квартирами составил 141 миллион рублей.

Ранее, в феврале, экономист Василий Колташов заявил, что квартиры в Москве сильно переоценены. Он назвал столичный рынок недвижимости «фантастически перегретым».

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