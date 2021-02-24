Сочи предрекли подорожание жилья

Специалисты инвестиционной компании Garnet предрекли подорожание недвижимости в Сочи. Они прогнозируют, что стоимость жилья увеличится на 10-15 процентов в год. Об этом говорится в материалах, которые имеются в распоряжении «Ленты.ру».

В компании заметили, что в 2020 году интерес к сочинской недвижимости в сравнении с показателем 2019-го вырос на 50-54 процента. В январе 2021-го относительно декабря 2020-го почти на 28 процентов увеличилось число запросов клиентов.

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Чаще всего потенциальные владельцы стремятся приобрести квартиры не в стартующих проектах, а в домах, находящихся на высокой стадии готовности. Там покупатели могут найти жилье от собственников или застройщиков. Аналитики отметили, что Сочи привлекает новых жителей тем, что в городе возможен как летний, так зимний отдых.

Представители компании объяснили повышенный спрос на недвижимость в Сочи несколькими причинами. На ситуацию на рынке повлияла пандемия коронавируса, когда границы страны оказались закрыты. Так, поехав на отдых в Сочи, туристы вскоре заинтересовались покупкой собственного жилья в городе. По словам экспертов, другой причиной стал общий рост спроса на недвижимость в России, так как люди устремились спасти сбережения, вкладывая их в покупку жилья.

В декабре прошлого года эксперты в сфере недвижимости предрекли Сочи дефицит дешевого жилья и заявили, что он сможет превратиться в элитный город по уровню цен на подобные объекты. Специалист объяснил предположение ростом цен на земельные участки в Сочи, из-за чего застройщикам становилось невыгодно возводить дешевые дома.

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