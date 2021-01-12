Россияне бросились скупать дорогие особняки в Сочи

Россияне на фоне пандемии и закрытых границ бросились скупать элитные загородные дома в Сочи — спрос на дорогие особняки в 2020 году вырос на 97 процентов по сравнению с 2019-м. Об этом говорится в материале агентства недвижимости Golden Brown Group, поступившего в распоряжение «Ленты.ру».

Теперь спрос значительно превышает предложение, говорят эксперты. Наибольшей популярностью пользуется недвижимость рядом с Красной поляной и Олимпийским парком, расположенная в 15-30 минутах езды от моря. Самые востребованные лоты — на закрытой территории с собственной спортивной и детской инфраструктурой.

Помимо местных жителей (13 процентов обращений), чаще всего дорогими особняками в Сочи интересуются москвичи (12 процентов), а также жители Краснодара (4,5 процента), Санкт-Петербурга (3,6 процента), Новосибирска (3 процента) и Екатеринбурга (2,7 процента).

Как говорят специалисты, из-за подобного бума рост стоимости квадратного метра самых ликвидных проектов во второй половине 2020-го варьировался от 25 до 85 процентов. Средний бюджет предложения составил около 40 миллионов рублей. В компании ожидают дальнейшего роста цен на качественные коттеджи, а также сообщают о нехватке на рынке закрытых поселков с однородной средой.

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