Квартиры в Москве начали дешеветь

Пик роста цен на вторичное жилье в Москве был зафиксирован в ноябре-декабре 2020-го. Наиболее заметно тогда подорожали квартиры в окраинных районах столицы, но к весне 2021-го ценники уже снизились, говорится в материалах компании «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают риелторы, больше всего на волне ажиотажного спроса на недвижимость подорожали квадратные метры в таких районах, как Ясенево, Переделкино, Северное и Южное Бутово, где традиционно экспонируются относительно бюджетные и в то же время востребованные объекты. Но впоследствии квартиры там начали дешеветь. «Несмотря на это, общий уровень цен на вторичном рынке все так же остается неоправданно высоким», — подчеркивают специалисты.

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По их мнению, на ценовую ситуацию в сегменте «вторички» влияют изменения, происходящие на рынке новостроек, где стоимость жилья после введения программы льготной ипотеки выросла наиболее значительно. «Многие собственники вторичных квартир, которые собирались продать свое жилье и переехать в новостройку, были вынуждены повысить стоимость предложения, чтобы сделка состоялась, и это отразилось на средних ценовых показателях», — поясняют эксперты.

В «ИНКОМ» также отмечают, что некоторые продавцы даже на фоне падающего в 2021 году спроса поднимают стоимость своих лотов еще на 5-10 процентов от текущего рыночного уровня, надеясь на выгодную сделку в условиях дефицита предложения. Однако покупатели отказываются рассматривать объекты с завышенными ценниками.

В целом спрос на вторичное жилье в Москве по итогам января 2021-го снизился на 35 процентов в годовом исчислении. В феврале также наблюдалось снижение показателей спроса в годовом выражении (на 19 процентов), за первую половину марта число внесенных авансов за квартиры упало на 16 процентов.

Ранее, в феврале, экономист Василий Колташов заявил, что квартиры в Москве сильно переоценены. Он назвал столичный рынок недвижимости «фантастически перегретым».

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