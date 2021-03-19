Определен средний возраст российских квартир

Средний возраст квартиры в продаже на вторичном рынке жилья в России — 31 год, определили аналитики базы недвижимости ЦИАН (расчеты есть в распоряжении «Ленты.ру», учитывались только предложения в городах-миллионниках).

Основной объем предложения на вторичном рынке (45 процентов) — это типовое советское жилье, построенное в период с 1950 по 1991 год, включая как хрущевки, так и типовые панельные и блочные дома выше пяти этажей. Еще 20 процентов — это жилье в домах, построенных в 1992-2009 годах. Около 31 процента квартир продаются в относительно новых домах, введенных в эксплуатацию в 2010-2020 годах, подсчитали эксперты.

Оставшиеся 4 процента объектов представлены в домах, построенных в первой половине прошлого века или ранее. Без учета данных вариантов, средний «возраст» квартиры в продаже оказывается незначительно ниже — на уровне 28 лет.

Наибольший шанс поселиться в квартире в доме, построенном до 1917 года, имеют покупатели в Санкт-Петербурге — 13 процентов квартир в продаже доступны как раз в таких зданиях. В Москве доля существенно ниже — менее 2 процентов.

«Несмотря на весьма значительный возраст средней квартиры в 31 год на вторичном рынке, все же треть объема предложения доступна в новых домах, — отмечают в ЦИАН. — Причем сами потенциальные покупатели зачастую голосуют именно за старый жилой фонд, предпочитая сложившиеся районы города ближе к центру. Продавцам квартир в новых домах часто сложнее заключить сделку, так как они конкурируют не только с другими собственниками, но и с застройщиками, у которых есть столь заметное преимущество, как льготное ипотечное кредитование».

Ранее сообщалось, что в начале 2021 года средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в России увеличилась на 1,5 процента по сравнению с показателем за декабрь 2020-го, достигнув 70 тысяч рублей. Владельцы квартир отказались снижать ценники — напротив, они продолжили их повышать.

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