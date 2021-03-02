Определен город-лидер по росту цен на жилье в России

По итогам февраля вторичное жилье подорожало в 20 крупнейших городах России, при этом наибольший рост цен показал Нижний Новгород, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные консалтинговой компании SRG.

Нижний Новгород стал городом-лидером по темпам увеличения цен на «вторичку»: квадратный метр там за месяц подорожал почти на 5 процентов, до 74,7 тысячи рублей, определили аналитики. На втором месте Омск, где жилье прибавило в цене 4 процента (до 49,1 тысячи за «квадрат»). Тройку замыкает Воронеж — там квадратный метр стал на 3,7 процента дороже, в среднем он стоит 54,1 тысячи рублей.

Москва показала рост стоимости «вторички» на уровне 1,8 процента, заняв 12-е место в рейтинге городов с дорожающим жильем. Столичный «квадрат» стоит 243,6 тысячи рублей. Санкт-Петербург — на четвертом месте (плюс 3 процента за месяц, до 145,3 тысячи рублей за метр).

Наименее выражено — примерно на процент — «вторичка» за февраль подорожала в Тольятти, Саратове и Перми, выяснили эксперты. По их данным, в целом снижение объема предложения и рост цен на российском рынке жилой недвижимости продолжается.

В феврале экономист спрогнозировала снижение «перегретых» цен на жилье в России. По мнению заместителя директора Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Татьяны Школьной, ценники будут снижаться в тех регионах, где в течение 2020-го они чрезмерно выросли.

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