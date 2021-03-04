Россияне бросились покупать жилье в Крыму в ипотеку

После закрытия границ с другими странами из-за пандемии коронавируса россияне бросились покупать жилье в Крыму, при этом многие финансируют сделки ипотечными средствами. Об этом севастопольскому порталу ForPost рассказала местный риелтор Татьяна Онуфриенко.

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Эксперт отметила, что многие из числа нацелившихся на недвижимость в Крыму предпочли бы взять ипотеку через Сбербанк, но продавцы крайне редко соглашаются выезжать для заключения сделок в другие регионы России. «Поэтому у кого есть возможность, берут кредит через РНКБ и Генбанк», — пояснила риелтор.

По ее словам, в среднем однокомнатная квартира на побережье Крыма стоит 4-5 миллионов рублей. При этом «однушки» пользуются повышенным спросом, и их доля в объеме предложения минимальна. «Ценник поднялся на 40 процентов. Если раньше "убитую" вторичку можно было взять за 2,7 миллиона, то сейчас продавцы просят за нее все 4,5 миллиона рублей», — посетовала специалист. Двухкомнатная квартира обходится покупателям в сумму от 7 миллионов рублей, уточнила она.

Ранее сообщалось, что за 2020 год цены на крымскую недвижимость выросли беспрецедентно — на 25-40 процентов. Квадратный метр в новостройках на начальной стадии строительства к началу 2021-го оценивался в 72-75 тысяч рублей. Завершения таких проектов приходится ждать примерно 2,5 года. Готовое жилье в Крыму между тем подорожало до 90-100 тысяч рублей за «квадрат».

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