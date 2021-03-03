Глава Крыма назвал законной вырубку деревьев в Форосе после жалобы людей Путину

Строительство детского оздоровительного центра в парке поселка Форос в Крыму совершенно законно, заявил глава республики Сергей Аксенов. Его цитирует «Вести Крым».

На встрече с местными жителями Аксенов уточнил, что «все документы в порядке». «Никаких нарушений по детскому лагерю нет — это действительно детский центр. Я вам гарантирую», — сказал он.

Во вторник, 2 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль обратит внимание на вырубку деревьев в Форосе и задаст вопросы руководству региона. Он добавил, что о соответствующей жалобе жителей региона к Владимиру Путину ему неизвестно, передает ТАСС.

После запроса из Кремля представитель застройщика ГУП «Татинвестгражданпроект» Иван Яценко объяснил вырубку деревьев в парке. «Часть из них [деревьев] представляла опасность для парка из-за болезней или повреждения корневой системы. Кроме того, есть момент обновления парка, это вполне нормальный и естественный процесс, когда деревья, например, пересаживаются», — рассказал Яценко в разговоре с РБК.

Парк «Форос» основан в XIX веке, на его территории насчитывается свыше 300 видов растений. Парк является памятником садово-паркового искусства. В 2021 году в нем началась реконструкция расположенного здесь 18-этажного здания, запланировано создание оздоровительного лагеря «Ак-Барс», около 30 пальм пересадили, вырубили еще порядка 40 растений. По данным «Крым 24», местные жители опасаются, что парк вырубят и большую территорию оградят забором.