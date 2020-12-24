Назван срок появления игорной зоны в Крыму

Власти Крыма назвали срок появления игорной зоны на полуострове. По словам главы республики Сергея Аксенова, строительство начнут в первом квартале будущего года, передает РБК. Он заверил, что инвестиционные соглашения уже заключены, и сейчас ведется проектирование.

Землю под игорную зону уже выделили. «Игорная зона будет в поселке Кацивели, на его окраине, мешать никому не будет», — сказал Аскенов и выразил надежду, что в будущем зона будет приносить доходы в бюджеты различных уровней.

Речь идет об игорной зоне «Золотой берег», ее появление одобрил бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев. Ее площадь должна составить 146,8 тысячи квадратных метров. Жители полуострова отнеслись к идее скептически: они испугались, что игорная зона плохо скажется на туризме, привлечет криминал и развратит молодежь.

Игорный бизнес с 1 июня 2009 года запрещен на территории России везде, кроме специально организованных зон. Их было утверждено четыре: «Сибирская монета» в Алтайском крае, «Азов-Сити» в Краснодарском крае на азовско-черноморском побережье Кавказа, «Приморье» рядом с Владивостоком и «Янтарная» на Балтийском побережье Калининградской области. От «Азов-Сити» в итоге отказались.