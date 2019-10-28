В Крыму появится игорная зона «Золотой берег»

В Ялте (Крым) будет создана игорная зона «Золотой берег». Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

Предполагается, что площадь игорной зоны составит порядка 146,8 тысячи квадратных метров. Ранее сообщалось, что под эти цели может быть выделена земля около поселка Кацивели под Ялтой. Другие подробности пока не приводятся, сроки строительства не определены.

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Игорный бизнес с 1 июня 2009 года запрещен на территории России везде, кроме специально организованных зон. Их было утверждено четыре: «Сибирская монета» в Алтайском крае, «Азов-Сити» в Краснодарском крае на азовско-черноморском побережье Кавказа, «Приморье» рядом с Владивостоком и «Янтарная» на Балтийском побережье Калининградской области.

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