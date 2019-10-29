Крымчане испугались игорной зоны

Жители Крыма опасаются, что открытие в Ялте игорной зоны «Золотой берег» плохо скажется на туризме, привлечет криминал и развратит молодежь. Об этом во вторник, 29 октября, сообщает телеканал «360», который пообщался с местными жителями.

По словам крымчанки Галины Юрсы, поселок Кацивели, в котором решили открыть игорную зону, расположен в очень красивом месте, но после появления казино «хорошие люди» туда больше не поедут, а вместо этого «увеличится количество криминальных элементов» и на Южном берегу Крыма (ЮБК), и вообще на полуострове.

Другая местная жительница считает, что игорный бизнес развратит молодежь. «У нас и так хватает проблем с молодежью. Им нужна работа, а не стремление к легким деньгам. А там и наркотики подтянутся. Пожалейте наших детей», — рассуждает женщина.

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Жительница Симферополя Ольга Емельянова полагает, что место для игорной зоны выбрано неудачно. «Зачем в Ялте? Хотите Лас-Вегас, так же и делайте. Он был в пустыне построен, так и вы в степях северного Крыма стройте, где нет работы. На ЮБК плюнуть в сезон некуда, а туда еще игрунов?» — возмутилась женщина.

Игорный бизнес уже десять лет запрещен в России везде, кроме специально организованных зон. Сейчас их четыре: «Красная Поляна» в Краснодарском крае, «Приморье» под Владивостоком, «Янтарная» в Калининградской области и «Сибирская монета» в Алтайском крае.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании игорной зоны в Крыму.

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