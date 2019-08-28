Фото президента Казахстана обнаружили в рекламе онлайн-казино

Изображение с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым незаконно появилось в рекламе онлайн-казино. Об этом сообщает издание nur.kz.

Пресс-секретарь Токаева Берик Уали заявил, что президент не имеет отношения к появившейся рекламе, а фотографии главы государства были использованы незаконно.

«На наш взгляд, подобные публикации вводят в заблуждение пользователей соцсетей и наносят серьезный репутационный ущерб», — отметил Уали. Он также выразил надежду, что нарушителей установят и привлекут к ответственности.

В августе имя герцогини Сассекской Меган незаконно использовали в рекламе таблеток для похудения. Сразу на нескольких сайтах появилась реклама «таблеток Меган», которые якобы помогают сбросить вес без диет и изнурительных занятий в спортзале.

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