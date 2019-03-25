Россиянам перекроют доступ к онлайн-казино

Минфин придумал новый способ борьбы с нелегальными онлайн-казино — денежные переводы граждан на их счета будут ограничены. Уведомление о начале разработки соответствующего законопроекта размещено на портале публикации нормативно-правовых актов.

«Совершенствование механизмов противодействия незаконной деятельности по организации и проведению лотерей и азартных игр в сети "Интернет" путем ограничения переводов денежных средств по поручениям физических лиц в пользу организаторов такой деятельности», — говорится в описании будущего документа.

Публичное обсуждение законопроекта продлится до 5 апреля. Предполагается, что в случае принятия он вступит в силу в январе 2020 года.

Деятельность казино, в том числе и в интернете, запрещена в России за исключением специальных игорных зон. В январе Федеральная налоговая служба (ФНС) создала перечень организаторов нелегальных азартных игр, в адрес которых запрещен перевод платежей. В настоящий момент в нем состоят 17 юридических лиц, в том числе зарегистрированная в офшорном Кюрасао Victory 777 — оператор популярного российского онлайн-казино Azino 777.

Позднее против его создателей было возбуждено уголовное дело на Украине. Его фигурантами являются пять украинских граждан и 33-летний россиянин из Набережных Челнов Альберт Валиахметов.

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