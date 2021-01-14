Квартиры в Крыму беспрецедентно подорожали

Стоимость квартир и домов в Крыму продолжает быстро расти. За 2020 год цены на полуостровную недвижимость выросли беспрецедентно — на 25-40 процентов, заявила порталу «Крым 24» руководитель одного из местных агентств недвижимости Надежда Буйлова.

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По словам эксперта, квадратный метр в новостройках на начальной стадии строительства в настоящее время оценивается в 72-75 тысяч рублей. Завершения таких проектов приходится ждать примерно 2,5 года. Готовое жилье в Крыму между тем подорожало до 90-100 тысяч рублей за «квадрат».

Буйлова отметила, что чаще всего россияне покупают на полуострове жилье в новостройках и однокомнатные квартиры. Крым популярен среди приезжих из других регионов и инвесторов, скупающих недвижимость в коммерческих целях. По информации специалиста, полуостров занимает пятое место в списке регионов России с самой дорогой недвижимостью.

Ранее, в декабре, стало известно, что в Крыму «ничейную» или бесхозную недвижимость захотели изымать и признавать муниципальной собственностью через суд. Если местные власти выявляют не имеющий владельца объект, они вправе обратиться в Госкомрегистр с документами, подтверждающими, что хозяин недвижимости неизвестен либо отказался от нее. Через год администрация может претендовать на признание такого объекта муниципальным.

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