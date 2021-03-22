Московскому рынку жилья предрекли нерадужное будущее

Чрезмерно дешевая ипотека и избыток инвесторов перегрели московский рынок жилья. Перспективы его развития выглядят не очень радужно, говорится в статье, опубликованной на сайте аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН).

Аналитики предрекают падение спроса на квартиры и стагнацию рынка жилья в Москве. Они отмечают, что «в условиях почти непрерывного с 2014 года снижения доходов населения покупатели с деньгами на рынке недвижимости давно закончились — остались покупатели с дешевой ипотекой и инвесторы, перекладывавшие средства с депозитов в квартиры на фоне снижения ставок по вкладам».

При этом, по мнению экспертов, слишком доступные кредиты и избыток инвесторов спровоцировали перегрев рынка жилья: за 2020 год вторичные квартиры в «старой» Москве (без учета присоединенных территорий) подорожали на 16 процентов, новостройки — на 5-25 процентов в зависимости от сегмента. «Как-то компенсировать такой подъем цен могло бы только дальнейшее и значительное удешевление ипотеки — но Центробанк закрыл эту возможность», — отмечают в ИРН (19 марта совет директоров ЦБ повысил ключевую ставку до 4,5 процента, что означает завершение периода падения ставок по кредитам).

Кроме того, указывают аналитики, инвестиционная привлекательность квадратных метров в Москве сокращается: из-за роста цен вкладываться в жилье уже не так выгодно. В будущем уход банковских вкладчиков на рынок жилья может прекратиться, особенно если банки предложат клиентам более выгодные ставки по депозитам. «Без инвесторов и расширения охвата ипотеки за счет уменьшения ставок перспективы рынка недвижимости выглядят не очень радужно», — заключают в ИРН.

Ранее, в феврале, Москве пообещали очередной виток роста цен на квартиры. По мнению экспертов, цены и спрос на готовое жилье будут увеличиваться из-за сокращающегося объема предложения. Кроме того, интерес к покупке недвижимости обусловлен страхом потерять сбережения.

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