Микроквартиры выставили на продажу в центре Москвы

Московские власти выставили на торги квартиры по цене от 3 миллионов рублей. Все они имеют небольшую площадь — от 13 до 28 квадратных метров, но расположены в пределах центральных районов столицы, говорится в сообщении Центра управления городским имуществом, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

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Некоторые из предлагаемых покупателям объектов нуждаются в ремонте, «однако к этому можно относится как к чистому листу для старта новой жизни в самом сердце столицы», подчеркивается в сообщении. Три продаваемых микроквартиры расположены в Печатниковом переулке, их стартовые цены — 4 миллиона, 6,1 миллиона и 8,5 миллиона рублей соответственно.

Четвертый лот расположен по адресу: улица Чаянова, дом 10, строение 1. Стартовая цена — 3 миллиона рублей. Пятый лот находится на улице Жуковского в доме 4, строении 1. Его стартовая цена — 7,6 миллиона рублей. Торги по всем объектам пройдут в апреле, заявку нужно подавать заранее. Подробная информация о квартирах размещена на инвестиционном портале Москвы.

Ранее в марте сообщалось, что в некоторых населенных пунктах России целую квартиру можно купить по цене одного квадратного метра в Москве. Ультрадешевое жилье нашли, в частности, в Коми, Ивановской, Кемеровской и Челябинской областях.

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