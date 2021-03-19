Ультрадешевые квартиры нашли в России

В России наблюдается огромный разброс цен на недвижимость, и в некоторых населенных пунктах целую квартиру можно купить по цене одного квадратного метра в Москве. Ультрадешевое жилье нашли эксперты базы «Мир квартир», соответствующий материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Как выяснили специалисты, самое большое количество дешевых квартир расположено в Республике Коми, в частности, в самом восточном городе Европы — Воркуте. «Закрытие угольных шахт, повлекшее за собой спад в экономике и массовый отток населения, привело к полному отсутствию спроса на местную недвижимость, — отмечают эксперты. — Но даже за брошенную квартиру приходится платить. Поэтому покидающие город жители готовы продать свое жилье максимально дешево или даже просто подарить, лишь бы не оказаться в числе должников по коммунальным услугам».

За 145 тысяч рублей в Воркуте, например, можно купить «однушку» на верхнем этаже пятиэтажной хрущевки на улице Привокзальной. Состояние квартиры жилое, часть мебели остается. Есть счетчики на горячую и холодную воду, электроэнергию и исправный домофон. Хозяин квартиры готов торговаться.

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Еще один ультрадешевый вариант предлагается в Кемеровской области — это двухкомнатная квартира общей площадью 46 квадратных метров на втором этаже четырехэтажного жилого дома в поселке городского типа Белогорске. Лот оценен в 155 тысяч рублей. Работы в поселке практически нет.

В городе Верхний Уфалей Челябинской области за 150 тысяч рублей можно купить двухкомнатную квартиру общей площадью 32 квадратных метра. Она находится на верхнем этаже двухэтажного дома на улице Республики. В квартире свое печное отопление, а рядом с домом есть колонка с водой из артезианской скважины, что позволяет не зависеть от ресурсоснабжающих организаций.

Кроме того, квартиры по цене 150 тысяч и 250 тысяч рублей можно приобрести в Кинешемском районе Ивановской области и в Кингисеппском районе Ленинградской области соответственно.

Ранее в марте стало известно, что продажи строящегося жилья в России рухнули, но на ценах это пока не сказалось — они продолжают расти во всех без исключения городах-миллионниках. Эксперты пояснили: разогнавшись в прошлом году, цены мгновенно остановиться не могут. Возможно, замедление произойдет позже.

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