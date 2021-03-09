Названы районы Москвы с быстро дорожающим жильем

Вторичное жилье в Москве за год к марту 2021-го подорожало на 12,6 процента, свидетельствуют материалы портала «Мир квартир», предоставленные «Ленте.ру». Заметнее всего прибавили в цене квадратные метры в районах Головинский, Кунцево и Измайлово Северное.

По данным аналитиков, в указанных трех районах ценник растет быстрее всего — примерно на 20 процентов за год. Также существенно — на 18-19 процентов — он увеличился в районах Царицыно, Даниловский, Текстильщики, Нагатино-Садовники, Перово, Кузьминки и проспект Вернадского.

Самым дорогим районом Москвы с точки зрения стоимости «вторички» названы Хамовники, где средняя цена квадратного метра составляет 505 тысяч рублей, а средняя цена квартиры — 51,3 миллиона рублей. Самое дешевое жилье предлагается в поселениях Новой Москвы — так, в Роговском «квадрат» стоит всего 85,46 тысячи рублей, а квартира — 4,55 миллиона.

«Московская "вторичка" дорожает вслед за "первичкой": собственники жилья, выставляя ценники на свои квартиры, равняются и на цены новостроек в своем районе, — отмечают специалисты. — Кроме того, на вторичном рынке вырос спрос. Во-первых, многие покупатели уже не могут "потянуть" новостройки, сильно поднявшиеся в цене за последний год, и переключают свой интерес на регулярный рынок. Во-вторых, влияет и дефицит предложения на первичном рынке — уже не все могут найти на нем квартиры под свои потребности».

Ранее, в феврале, экономист Василий Колташов заявил, что квартиры в Москве сильно переоценены и в обозримом будущем на столичном рынке жилья, вероятно, начнется тенденция по снижению спроса.

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