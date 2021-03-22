В Москве не заметили предпосылок для падения цен на квартиры

Предпосылок для снижения цен на квартиры в московских новостройках нет, заявил агентству Regnum генеральный директор компании «Бон Инвестиции» Энвер Эгиев. По его мнению, ценники не пойдут вниз даже после завершения программы льготной ипотеки.

«Да, летом цены на новостройки могут выйти на плато, но рассчитывать на снижение цен не стоит», — подчеркнул эксперт. Он отметил, что в середине 2020 года на первичном рынке жилья наблюдался небольшой застой, но застройщики продолжили заявлять новые проекты, «и мы видим, как они реализуются после отмены карантинных мер».

Эгиев не исключает резкого скачка продаж жилья и по старым условиям, то есть вне программы ипотечного кредитования под 6,5 процента годовых. «Запас прочности даже при отмене льготной ипотеки у застройщиков есть», — заверил эксперт, добавив, что строительные компании сами могут предложить покупателям интересные льготные программы. «Поверьте, отмена льготной ипотеки никак не станет драйвером для снижения роста цен», — заключил он.

Ранее, в феврале, экономист Василий Колташов заявил, что квартиры в Москве сильно переоценены. Он назвал столичный рынок недвижимости «фантастически перегретым».

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