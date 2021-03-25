В России появится новый тип ипотеки

В России собираются развивать новый тип ипотеки — кредиты на покупку квартир и домов, соответствующих критериям зеленого жилья. Такие займы будут предоставляться гражданам на льготных условиях, заявил первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов, выступая на XVI международном финансовом форуме НФА. Об этом пишут «Ведомости».

Швецов отметил, что изменение условий жизни граждан невозможно без решения жилищного вопроса, «поэтому дома, квартиры должны строиться по-другому, из других материалов». По его словам, в Центробанке считают важным уже в 2021 году определить характеристики зеленых квартир, после чего станет возможным появление зеленой ипотеки. Это стимулирует застройщиков «переделывать свои бизнес-процессы и включать компоненты зеленого дома», пояснил зампред Центробанка.

Он предположил, что зеленая ипотека будет востребованной, следовательно, и строительным компаниям будет выгодно строить соответствующее жилье. «Если население будет предъявлять спрос на зеленую недвижимость, а государство будет субсидировать зеленую ипотеку, строительным компаниям будет выгодно производить зеленую продукцию», — подчеркнул Швецов.

Разработкой проекта зеленой ипотеки занимается институт развития «Дом.рф», уточнил замглавы ЦБ. Скорее всего, российские критерии таких кредитов не будут значительно отличаться от международных, отметил он. В Европе зеленой ипотекой называются кредиты, выдаваемые на покупку недвижимости с высоким уровнем энергоэффективности и на ремонт старого жилья с целью увеличения его энергоэффективности. В Банке России ожидают, что спрос на зеленую ипотеку в первую очередь возникнет со стороны молодежи.

В январе 2021-го вице-премьер Виктория Абрамченко пообещала россиянам появление нового вида ипотеки — кредиты разрешат брать на возведение деревянных домов. Предполагается, что эта мера должна помочь развитию лесной отрасли. «Мы прорабатываем с экономическим блоком, с Центробанком соответствующие меры для того, чтобы деревянный дом был полноправным участником ипотечных кредитов», — заявила Абрамченко.

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