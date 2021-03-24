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Россияне массово взяли ипотеку на переезд

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Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Россияне в 2020 году на волне ипотечного бума массово брали кредиты для переезда в другие регионы. Особой популярностью пользовались 14 из них, включая Москву и Подмосковье, пишет Forbes со ссылкой на данные Центробанка и Росреестра.

По информации издания, помимо столичного региона, россияне наиболее часто выбирали для переезда с привлечением ипотечных средств Крым, Севастополь, Адыгею, Краснодарский край, Ленинградскую, Новосибирскую, Свердловскую, Калининградскую, Самарскую, Рязанскую и Архангельскую области.

Всего на российском рынке новостроек в 2020-м было оформлено около 615,5 тысячи договоров долевого участия, из них больше 366 тысяч — в одном из 14 регионов вышеуказанных регионов. Почти 107,6 тысячи из них заключили приезжие.

В абсолютном выражении по числу приезжих покупателей первое место заняла Московская область: минимум 43 процента всех приобретенных в Подмосковье новых квартир взяли жители других регионов. Далее следует Москва с 30 процентами приезжих новоселов. По доле неместных на рынке первичного жилья лидером оказалась Адыгея (там они скупили более половины новых квартир).

Ранее сообщалось, что в 2020 году россияне досрочно погасили ипотечных кредитов на 1,94 триллиона рублей — это рекордный показатель для отечественного рынка жилищного кредитования. Граждане в основном досрочно гасили долги, используя сбережения, хранившиеся на банковских вкладах. Кроме того, им удалось высвободить некоторые средства за счет снижения потребительских расходов в условиях кризиса.

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