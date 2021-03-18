Сумма ипотеки в России приблизилась к психологической отметке

В феврале 2021 года средний размер выданных ипотечных кредитов в России достиг рекордных 2,92 миллиона рублей, вплотную приблизившись к психологической отметке в 3 миллиона. За год сумма ипотеки увеличилась почти на 15 процентов, свидетельствуют данные «Национального бюро кредитных историй» (НБКИ), предоставленные «Ленте.ру».

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По информации НБКИ, в минувшем феврале самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов среди 30 регионов РФ — лидеров по объемам жилищного кредитования — был отмечен в Москве (6,41 миллиона рублей), Московской области (4,67 миллиона), Санкт-Петербурге (3,87 миллиона), а также в Приморском крае (3,36 миллиона) и Ленинградской области (3,22 миллиона рублей).

«Средний размер ипотечного кредита растет уже около года, — отмечают эксперты. — После снижения весной прошлого года в дальнейшем он не только вернулся к "докарантинному" уровню, но и превысил его. Росту данного показателя в первую очередь способствует снижение ипотечных ставок благодаря программам господдержки. В то же время снижение ставок привлекло на рынок граждан с высоким персональным кредитным рейтингом и приемлемыми показателями долговой нагрузки. Таким заемщикам банки практически всегда выдают займы на более значительные суммы».

Ранее сообщалось, что в 2020 году россияне досрочно погасили ипотечных кредитов на 1,94 триллиона рублей — это рекордный показатель для отечественного рынка жилищного кредитования. Граждане в основном досрочно гасили долги, используя сбережения, хранившиеся на банковских вкладах. Кроме того, им удалось высвободить некоторые средства за счет снижения потребительских расходов в условиях кризиса.

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