ВТБ снизил ставки по ипотеке

Российский банк ВТБ сократил ставки по ипотеке в рамках ряда программ кредитования. Так, для покупателей квартир площадью от 65 квадратных метров теперь доступны займы по ставке 7,9 процента годовых (снижение — 0,5 процентного пункта). Об этом говорится в сообщении банка, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В рамках программы «Больше метров — ниже ставка» заемщики могут оформить ипотечный кредит с первоначальным взносом 20 процентов от стоимости квартиры. Деньги можно использовать для приобретения жилья в новостройке или на вторичном рынке. Максимальный срок кредитования — 30 лет, максимальная сумма — 60 миллионов рублей.

ВТБ также снизил на 0,4 процентного пункта (до 7,9 процента) ставку рефинансирования ипотеки сторонних банков. Урезанная ставка действует при оформлении соответствующей заявки через сайт.

Ранее сообщалось, что в 2020 году россияне досрочно погасили ипотечных кредитов на 1,94 триллиона рублей — это рекордный показатель для отечественного рынка жилищного кредитования. По данным кредитных специалистов, граждане в основном досрочно гасили долги, используя сбережения, хранившиеся на банковских вкладах. Кроме того, им удалось высвободить некоторые средства за счет снижения потребительских расходов в условиях кризиса.

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