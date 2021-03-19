Россияне бросились покупать частные дома в ипотеку

В России резко увеличились объемы выдачи ипотеки на покупку частных домов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные банков. Кредиторы полагают, что граждане бросились покупать индивидуальное жилье в ипотеку из-за продолжающегося влияния пандемии.

По информации издания, Сбербанк за первые два месяца 2021-го выдал кредитов на приобретение частных домов почти на 1 миллиард рублей, что в 2,4 раза превышает объем выдачи в начале 2020-го. В Совкомбанке также отчитались о более чем двукратном росте «загородной» ипотеки, в Росбанке объем соответствующих займов в феврале вырос в 1,7 раза, в РСХБ за январь-февраль объем кредитов на приобретение индивидуального жилья увеличился до 48 процентов от общего объема выдачи ипотеки.

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Опрошенные изданием эксперты пояснили, что ипотека на частные дома стала более популярной с распространением COVID-19. В Сбербанке отметили, что спрос на «загородную» ипотеку поддерживается как общим снижением ставок по кредитам, так и мерами государственной поддержки в этом сегменте.

До конца 2021 года банкиры прогнозируют рост объемов выдачи ипотеки на частные дома, в том числе на их самостоятельное строительство. В то же время, указывают в ВТБ, на рынке ИЖС (индивидуального строительства) «действуют иные строительные стандарты по сравнению с многоквартирными домами и высока доля самостоятельных построек, которые не всегда соответствуют правилам строительства».

Ранее сообщалось, что в феврале 2021 года средний размер выданных ипотечных кредитов в России достиг рекордных 2,92 миллиона рублей, вплотную приблизившись к психологической отметке в 3 миллиона. За год сумма ипотеки увеличилась почти на 15 процентов.

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