Европейской стране предрекли сильный рост цен на жилье

Цены на жилье в Нидерландах могут сильно вырасти из-за нехватки свободных объектов и низких ставок по ипотеке. Об этом сообщает портал DutchNews.nl со ссылкой на прогноз банка Rabobank.

Согласно ожиданиям аналитиков банка, жилая недвижимость в стране по итогам 2021 года подорожает в среднем на 8 процентов, а в 2022-м она может прибавить в цене еще 4 процента — несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса.

Эксперты улучшили сделанный в конце 2020-го прогноз по ценам на жилье из-за выправившейся экономической ситуации в Нидерландах. «В частности, ожидается, что безработица вырастет меньше, чем предполагалось ранее», — предрекли в Rabobank. Ранее аналитики ожидали удорожания недвижимости на 5,5 процента в 2021 году и на 2,5 процента в 2022-м.

За январь 2021-го цены на жилье в Нидерландах увеличились на 9,3 процента по сравнению с показателем за декабрь — это самый большой рост за два года. «Удорожанию недвижимости способствуют сохраняющийся на рынке дефицит объектов и благоприятные для покупателей условия финансирования сделок», — заключают аналитики.

Ранее, в феврале, стало известно, что жилье резко подешевело в популярной среди россиян стране Европы — Черногории. По итогам 2020-го средняя стоимость квадратного метра в черногорских новостройках составила 951 евро (86,3 тысячи рублей, минус 15 процентов за год). В городах на побережье цена «квадрата» опустилась до 1,35 тысячи евро (122,5 тысячи рублей).

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