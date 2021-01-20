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Определены страны Европы с дешевеющим жильем

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Фото: Francois Lenoir / Reuters

Странами Европы, где по итогам третьего квартала 2020 года сильнее всего подешевело жилье, стали Кипр (минус 4,8 процента за три месяца), Румыния (минус 2,6 процента), Италия (минус 2,5 процента) и Хорватия (минус 0,6 процента). Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте Евростата.

В годовом выражении заметнее всего на территории Евросоюза подешевело жилье на Кипре (минус 1,4 процента) и в Ирландии (минус 0,8 процента), определили аналитики.

В свою очередь, наибольший прирост стоимости жилой недвижимости за год показали Люксембург, где ценники увеличились в среднем на 13,6 процента, Польша (плюс 11 процентов) и Австрия (плюс 9 процентов). Рекордсменами квартального роста стали Венгрия — там стоимость жилья увеличилась на 5 процентов, Дания (плюс 4 процента) и Латвия (плюс 3,7 процента).

Ранее в январе сообщалось, что более 17 процентов населения стран Евросоюза живут в переполненных домах и квартирах, и в то же время в Европе есть страны с «лишним» жильем — там граждане, напротив, имеют слишком много квадратных метров. Чрезмерно просторное жилье нашли, в частности, на Мальте (там более 72 процентов граждан живут в малозаселенных домах и квартирах), на Кипре (70 процентов сталкиваются с профицитом комнат) и в Ирландии (69,6 процента).

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