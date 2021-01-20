Определены страны Европы с дешевеющим жильем

Странами Европы, где по итогам третьего квартала 2020 года сильнее всего подешевело жилье, стали Кипр (минус 4,8 процента за три месяца), Румыния (минус 2,6 процента), Италия (минус 2,5 процента) и Хорватия (минус 0,6 процента). Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте Евростата.

В годовом выражении заметнее всего на территории Евросоюза подешевело жилье на Кипре (минус 1,4 процента) и в Ирландии (минус 0,8 процента), определили аналитики.

В свою очередь, наибольший прирост стоимости жилой недвижимости за год показали Люксембург, где ценники увеличились в среднем на 13,6 процента, Польша (плюс 11 процентов) и Австрия (плюс 9 процентов). Рекордсменами квартального роста стали Венгрия — там стоимость жилья увеличилась на 5 процентов, Дания (плюс 4 процента) и Латвия (плюс 3,7 процента).

Ранее в январе сообщалось, что более 17 процентов населения стран Евросоюза живут в переполненных домах и квартирах, и в то же время в Европе есть страны с «лишним» жильем — там граждане, напротив, имеют слишком много квадратных метров. Чрезмерно просторное жилье нашли, в частности, на Мальте (там более 72 процентов граждан живут в малозаселенных домах и квартирах), на Кипре (70 процентов сталкиваются с профицитом комнат) и в Ирландии (69,6 процента).

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru