Названы страны Европы с «лишним» жильем

Более 17 процентов населения стран Евросоюза живут в переполненных домах и квартирах, и в то же время в Европе есть страны с «лишним» жильем — там граждане, напротив, имеют слишком много квадратных метров. Об этом сообщает портал зарубежной недвижимости Prian.ru со ссылкой на данные Евростата.

По информации ведомства, каждый третий житель ЕС (32,7 процента) проживает в недостаточно заселенном жилище, когда в квартире или доме есть «лишние» комнаты. Чрезмерно просторное жилье нашли, в частности, на Мальте (там более 72 процентов граждан живут в малозаселенных домах и квартирах), на Кипре (70 процентов сталкиваются с профицитом комнат) и в Ирландии (69,6 процента). Далее идут Испания (55 процентов семей имеют «лишние» комнаты), Люксембург и Бельгия (54 процента), Нидерланды (53 процента).

В свою очередь от явного дефицита комнат в квартирах и домах страдают жители Румынии — там простора не хватает почти 46 процентам семей. Кроме того, перенаселенной назвали существенную долю жилья в Латвии, Болгарии, Хорватии и Польше.

Ранее в январе президент фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева заявила, что зацикленность на идее владения жильем ошибочна, и потому повышать доступность ипотеки в России больше не нужно. Специалист посоветовала сконцентрироваться на строительстве жилья для съема.

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