Россияне стали больше тратить на недвижимость за границей

Состоятельные россияне увеличили средний чек покупки зарубежной недвижимости в 2020 году, свидетельствуют аналитические материалы, предоставленные «Ленте.ру» агентством Barnes Moscow.

Как отмечают эксперты, пандемия и «коронавирусные» ограничения не только не вынудили богатых россиян отказаться от покупки недвижимости за пределами страны, но и побудили их тратить больше. «Состоятельные покупатели из-за закрытых границ вынужденно сэкономили на отдыхе и освободившиеся деньги стали вкладывать в квадратные метры», — поясняют в Barnes.

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По данным специалистов, наиболее заметно от коронавируса пострадали рынки премиальной недвижимости азиатских стран. Вторую строчку в этом антирейтинге занял рынок недвижимости США: в Нью-Йорке, например, 96 процентов сделок с объектами стоимостью от 5 миллионов долларов были закрыты с дисконтом в 13 и более процентов. «При этом дорогой сегмент Европы чувствует себя очень уверенно, здесь нельзя говорить о снижении цен», — подчеркивают аналитики.

Среди россиян, приобретающих жилье за границей, в настоящее время наиболее востребованы лоты во Франции, США и Португалии. Также традиционно высок спрос со стороны российских покупателей на объекты в Швейцарии и Великобритании, заключают эксперты.

В конце 2020-го стало известно, что россияне все чаще рассматривают возможность переезда внутри страны. Покинуть родные места они готовы ради получения качественного образования, трудоустройства и из соображений безопасности. Доля задумывающихся о переезде в другие регионы граждан за последние четыре года выросла с 28 до 42 процентов.

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