Россияне назвали способы накопления на ипотеку

Ради накопления первого взноса по ипотеке россияне чаще всего отказываются от спонтанных трат, путешествий и развлечений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса, проведенного Райффайзенбанком.

Как выяснили интревьюеры, около половины россиян (48 процентов), готовясь взять ипотеку, начинают экономить на спонтанных тратах. Второй способ собрать деньги на первоначальный взнос — сократить расходы на путешествия (этот вариант назвали 46 процентов опрошенных), на третьем месте — экономия на развлечениях, в частности, на концертах и кино (37 процентов ответов).

По данным Райффайзенбанка, лишь четверть россиян ни в чем себя не ограничивают, когда копят на ипотеку. 27 процентов в период сбора необходимых средств отказались от покупки дорогой бытовой техники, 23 процента — от новой одежды, 14 процентов экономили на косметике.

Ранее сообщалось, что в 2020 году россияне досрочно погасили ипотечных кредитов на 1,94 триллиона рублей — это рекордный показатель для отечественного рынка жилищного кредитования. По данным кредитных специалистов, граждане в основном досрочно гасили долги, используя сбережения, хранившиеся на банковских вкладах. Кроме того, им удалось высвободить некоторые средства за счет снижения потребительских расходов в условиях кризиса.

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