Названы регионы с самой недоступной ипотекой

Центральный банк России проанализировал средний размер ставок по ипотеке за январь 2021 года и назвал регионы с самым недоступным кредитом на жилье. Лидером рейтинга стала Чеченская Республика, где показатель достиг 8,06 процента годовых. Об этом сообщается в материале, опубликованном на официальном сайте Центробанка.

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Высокие показатели также зафиксировали в Республиках Ингушетии (8,03 процента) и Тыве (7,99 процента). Дорогую ипотеку также нашли в городе Севастополе (7,90 процента), Иркутской (7,62 процента) и Новгородской областях (7,59 процента), Ханты-Мансийском автономном округе (7,55 процента), а также в Кемеровской и Омской областях — 7,54 процента и 7,53 процента, соответственно.

Наименьшие значения продемонстрировали Чукотский автономный округ (4,98 процента), Приморский край (5,89 процента) и Якутия (5,94 процента). Относительно невысокую процентную ставку также зафиксировали в Республике Бурятии и Магаданской области — по 6,17 процента. Что касается Москвы и Санкт-Петербурга, то там размер ставки по кредиту на жилье достиг — 7,34 процента и 7,21 процента, соответственно.

В феврале 2021 года Центробанк определил регионы с самыми высокими ставками по ипотеке за 2020 год. Рейтинг возглавили Республики Ингушетия с показателем в 8,35 процента годовых, и Тыва (8,22 процента). Наименьшие значения зафиксировали в Якутии (6,3 процента) и Приморском крае (6,5 процента).

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