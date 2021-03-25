Счетная палата усомнилась в эффективности сельской ипотеки

Счетная палата оценила сельскую ипотеку как малоэффективную. Об этом сообщает РБК.

Так, для сельских жителей 14 регионов льготная ипотека практически недоступна. Если сельчане там оформят такой кредит, то оставшиеся средства будут на уровне или даже меньше прожиточного минимума

В свою очередь, агентство РИА Новости передает, что около половины заемщиков по программе льготной сельской ипотеки в прошлом году оказались горожанами-дачниками, которые не проживают на селе постоянно. На долю работников АПК пришлось всего 4,4 процента участников программы.

В октябре 2020 года президент России Владимир Путин призвал увеличить финансирование программы сельской ипотеки и заявил, что в 2021 году оно станет больше в три раза. Средства, по словам Путина, выделят из федерального бюджета.

Программа «Сельская ипотека» существует в России с 2020 года. Она предполагает льготную ставку в размере от 0,1 до 3 процентов годовых на покупку земельного участка и строительство на нем жилья, а также на приобретение квартиры в новостройке или готового частного дома. Михаил Мишустин заявил, что в 2021 году программа «Сельская ипотека» получит из бюджета более 4 миллиардов рублей.